Istina o najraširenijoj zabludi o doručku koja će razveseliti mnoge

Od malena nas uče da sene smije preskakati i to je zaista istina kada je riječ o djeci, mladim osobama, dijabetičarima i drugim skupinama s posebnim prehrambenim interesima. No, za osobe koje žele smršavjeti, odnosno imaju višak kilograma, to pravilo ne vrijedi iOsobe koje imaju višak tjelesne težine, nemaju drugih bolesti i ujutro nisu gladne, nikako se ne bi trebale prisiljavati jesti doručak samo pod krilaticom zdravog obroka. Već jedna voćka ili čaša cijeđenog soka, dovoljan je jutarnji unos, kaže doc. dr. sc., dr. med., šef Odjela za kardiomiopatiju u KBC-u na Sušaku i utemeljitelj Akademskog centra zdravlja u Rijeci.I sam Ružić uspio je smršavjetiu roku od pet godina zahvaljujući posebnom režimu prehrane u kojem doručak nije bio obavezan obrok te čaju iWKAN čiju je mješavinu osmislio.Načelo za osobe koje mršave jest da jedu u ono doba dana kada osjećaju glad. Naravno, to ne bi trebalo biti barem 2 sata prije spavanja, savjetuje dr. Ružić.Dakle, ukoliko se trudite izgubiti višak kilograma, doručak vam ne mora biti na popisu prioriteta. Činjenica da se ne trebaju prisiljavati jesti doručak razveselit će mnoge, a naročito one koji žele smršavjeti.