Osobe koje se prave simpatičnima, a zapravo nam žele loše, programirane su da dominiraju konverzacijom. "Običnim" ljudima može nedostajati sposobnost aktivnog slušanja, ali barem će se truditi voditi dijalog, dakle da razgovor bude obostran.Ovo je upozorenje na koje morate reagirati: kada manipulator osjeti da njegove taktike u razgovoru ne djeluju, upotrijebit će neku drugu metodu da postigne svoj cilj. Ponekad će ta promjena taktike biti iznenadna pa će odjednom pokazati interes za vaš život i raspitivati se što ima novo kod vas.Budite sigurni, za takvo zagonetno ponašanje postoji objašnjenje: riječ je o sebičnoj i manipulativnoj osobi. Manipulatori su toliko fokusirani na sebe da će nakon nekog vremena razgovor opet postati jednostran te će same sebe staviti u centar pažnje.Drugi "talent" koji posjeduju manipulatori ove vrste je sposobnost da vas izmore. "Simpatičnu" osobu s lošim namjerama prepoznat ćete po tome što će neprestano tražiti nešto od vas. I te prohtjeve često će iznositi na suptilan način čime vas može zbuniti.Manipulatori to rade zato jer ih njihov veliki ego uvjerava da će svojim superiornim metodama nadjačati osjećaj samokontrole svoje "žrtve". Nemojte dozvoliti da se to dogodi. Suprotstavite se njihovim riječima i odlučno odbijte sudjelovati u njihovoj igri. Uspjet ćete u tome, samo morate biti dovoljno jaki i odlučni. Pročitajte i 5 rečenica s kojima vas manipulatori drže u šaci Manipulatori ove vrste skloni su nagovaranju, a jesu li njihovi pokušaji uspješni je nevažno. Oni uvijek misle da jesu.Nagovaranje i pritisak mogu biti moćno oružje naročito ako je "žrtva" netko tko nije dovoljno pronicljiv. I osobe koje ne znaju reći ne također lako mogu popustiti nagovaranju. Zato, vježbajte svoju sposobnost rasuđivanja i trudite se naučiti reći ne.Čvrst i siguran kontakt očima većina nas tumači kao znak da nekome možemo vjerovati, a manipulatori to tumačenje upotrebljavaju u vlastitu korist. Naime, oni će vas dugo gledati u oči, a govorom tijela pokazivat će da osjećaju prisnost s vama, međutim jedna greška će ih otkriti – kontakt očima trajat će predugo, imat ćete osjećaj da osoba neprestano "zuri" u vas zbog ćete ćete se osjećati nelagodno.

Ne skidanjem pogleda s vas, manipulator vas zapravo želi imati pod kontrolom te želi biti siguran da ćete napraviti ono što on želi. Doznajte koliko dugo bi kontakt očima tijekom razgovora trebao trajati.

5. Osjećate se loše poslije razgovora s tom osobom

Jedna riječ najbolje opisuje kako se osjećamo nakon komunikacije sa "simpatičnom" osoba koja zapravo ima loše namjere – zbunjenost.



Uz to, možete se osjećati frustrirano, ljutito, neshvaćeno te imati druge negativne osjećaje. Takve osjećaje možete imati jedino u dva slučaja: osobnost druge osobe ne podudara se s vašom osobnosti ili druga osoba ima loše namjere. O kojem god slučaju se radilo, ta soba ne bi vam trebala biti prijatelj.