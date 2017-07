Učinit će sve: 10 pasmina s najjačim zaštitničkim instinktom prema vlasniku

Zbog njihovog preslatkog izgleda, pasminu Chow chow mnogi uspoređuju s medvjedićima (Foto: Guliver/Thinkstock)

Belgijski ovčar Malinois (Foto: Guliver/Thinkstock)

Akita je izuzetno odana i čvrsto se veže uz vlasnika, a uz to i vrlo inteligentna. Ova pasmina poznata je i po svojem izrazito zaštitničkom ponašanju i prema svojim vlasnicima i prema svojem domu te je vrlo oprezna prema strancima. Ako u svom domu često primate goste, dobro razmislite je li akita pravi pas za vas, a najbolje će biti za savjet pitati stručnjaka za tu predivnu pasminu.Ovaj veličanstveni pas slavan je po svojoj neustrašivosti, a poznate su i priče o napuljskim mastifima koji su bili spremni dati vlastiti život kako bi spasili svoga vlasnika. Sukobit će se i s medvjedima, bikovima i jaguarima ako je potrebno, pri čemu ih štiti njihova vrlo opuštena koža koja im pomaže da izbjegnu ozljede.Napuljskog mastifa dok je još štene jako je važno socijalizirati s djecom, odraslima i drugim životinjama jer prema strancima mogu biti agresivni. Ova pasmina preporučuje se samo iskusnim vlasnicima pasa jer njezini pripadnici mogu biti dominantni i tvrdoglavi.Pasmina potječe iz Kine gdje je uzgojena za skupljanje i čuvanje stada, lov i vuču. Zbog njihova preslatkog izgleda mnogi ih uspoređuju s medvjedićima, ali iza te medene pojave krije se pas kojeg treba pažljivo odgajati kako bi se izbjegao bilo kakav oblik agresivnosti. Čau-čau se obično veže uz jednog ili dva člana obitelji, a s obzirom na to da nije izrazito energičan, odličan je kućni ljubimac za stan te su mu dovoljne kraće šetnje.Pasmina uzgojena u Rimskom carstvu za čuvanje i zaštitu stoke. Dok su okruženi svojom obitelji, rotvajleri su skloni luckastom ponašanju, ali u društvu stranaca bit će na oprezu i zaštitnički nastrojeni. Rana socijalizacija i dresura potrebni su kako rotvajler ne bi postao agresivan. Svatko tko ima rotvajlera ili ga želi nabaviti, mora imati na umu da je to vrlo inteligentan, radni pas kojem je potrebno puno kretanja i mentalne stimulacije. Saznajte i kojih je 10 najpametnijih pasmina pasa na svijetu Još jedna pasmina s izrazito zaštitničkim instinktom prema svom vlasniku koja je za njega spremna riskirati vlastiti život. Bordoška doga vrlo je inteligentan pas koji će puno dobiti ako se dresira i socijalizira od rane dobi te je divan kućni ljubimac koji obožava svoju obitelj.Prema kralju elegancije među psima mnogi osjećaju strahopoštovanje, ali riječ je zapravo o vrlo privrženu psu koji obožava biti u blizini svoga vlasnika te voli osjetiti njegov dodir i maziti se. Dobermani djeluju ozbiljno i oštro, ali zapravo znaju biti itekako luckasti.

Pirinejski planinski pas (Foto: Guliver/Thinkstock)

Najpoznatijim policijskim i vojnim psima, njemačkim ovčarima, u genima je štititi svoju obitelj. Pravilan trening i socijalizacija vrlo su važni za njemačkog ovčara jer u suprotnom može postati vrlo agresivan. Njemački ovčar ne voli ljenčariti i najsretniji je kada je u pokretu te može potrošiti silnu energiju koju ima. Ako mu se to ne pruži, naći će razbibrigu kopajući po smeću, žvačući namještaj ili radeći druge nepodopštine. Pogledajte i 10 najljepših pasmina pasa na svijetu Uzgojen za život sa stadima ovaca i da ih štiti od predatora, pirinejski planinski pas prijateljski je raspoložen i dobar prema svima dok ne osjeti opasnost. Čim nanjuši opasnost, ovaj divni gorostas počet će lajati i, ako bude potrebe, bit će spreman pokazati agresivnost.Njegova duga, gusta dlaka zahtijeva redovito četkanje i uređivanje kako se ne bi zapetljala. Odlični su obiteljski kućni ljubimci, ali treba ih pravilno trenirati i socijalizirati jer su skloni dugom i glasnom lajanju ako ih se ne nauči da to nije u redu.Eksplozija energije – tako se najbolje može opisati belgijski ovčar malinois. Ako nemate vremena svaki dan posvetiti nekoliko sati treniranju i istrčavanju psa, onda ova pasmina nije najbolji izbor za vas.Važno je naglasiti i da svatko tko želi belgijskog ovčara malinoisa mora biti iskusan vlasnik pasa.Pripadnici ove pasmine imaju izrazito jaki zaštitnički instinkt pa bez čvrstog vodstva i dresure mogu postati vrlo agresivni te ozbiljno ozlijediti i druge kućne ljubimce i ljude. Ovom snažnom i inteligentnom psu potrebno je puno fizičke aktivnosti i mentalne stimulacije.Uzgojen je da štiti posjede, što znači da je vrlo oprezan kada je riječ o nepoznatim ljudima, dok će prema svojoj obitelji uvijek biti pun ljubavi. Bulmastifa je važno početi trenirati dok je još štene jer kada odraste, može biti vrlo nezgodno nositi se s njim, naročito zbog njegove veličine.Bulmastifi su tihi psi i rijetko kada laju, pa kada čujete da vaš ljubimac laje, obratite pažnju na to jer vas vrlo vjerojatno želi na nešto upozoriti. Koliko je zaštitnički nastrojen, govori činjenica da je spreman žrtvovati vlastiti život kako bi zaštitio svog vlasnika i dom. Ovaj pouzdani čuvar ima i vrlo nježnu stranu te se obožava maziti.